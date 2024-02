Talentewahl: 20 Mädchen, 27 Jungen und 11 Teams stehen zur Wahl

Die Umfrage nach den Sporttalenten des Jahres 2023 hat die erste Etappe gemeistert. Und siehe da: Es kommt viel Arbeit auf die Organisatoren zu.

Eine Neuerung gleich zu Beginn: die Auszeichnungsgala für die Sporttalente des Jahres 2023 wird nicht im Bürgergarten Stollberg sein. Weil dort am 26. April belegt ist, wird die Lokalität in die Stadthalle Oelsnitz verlegt. Die zweite Neuerung gleich danach: Weil es so viele Vorschläge gibt, ist ein Wahlzettel nicht machbar. Das bedeutet, die...