Tannen fegen über VfB hinweg

Mit einem Galaauftritt sind Thalheims Fußballer in die Landesklasse-Saison gestartet. Beim 5:1 über Annaberg schnürte ein Sommerzugang gleich einen Dreierpack.

So manchem Fußballer in den Reihen des VfB Annaberg dürfte das Szenario irgendwie bekannt vorgekommen sein. Ein Auftritt in Thalheim - und kurz nach Anpfiff liegt der Ball im eigenen Tor und wirft die Pläne völlig über den Haufen. In der Rückrunde der vergangenen Saison war es nach zwei Minuten soweit - an diesem Sonntag hatte...