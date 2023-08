Teams aus der Region scheitern früh

Ein Traumlos wie den CFC im Vorjahr wird es für die Fußballer des SV Tanne Thalheim in dieser Saison nicht geben. Die Mannschaft aus dem Zwönitztal verlor am Samstag beim FSV Krostitz mit 2:4 nach Elfmeterschießen und ist damit bereits in der ersten Runde des Sachsenpokals gescheitert.