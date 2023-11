Thalheimer gewinnen Ringer-Erzgebirgsderby vor imposanter Kulisse gegen Gelenau

Das mit Spannung erwartete Duell in der Regionalliga hat allen Zuschauern ein großartiges Erlebnis beschert, das die Gastgeber 15:8 für sich entschieden. Einer aber hielt mit den starken Männern nicht mit.

Am Ende umarmten sich Kämpfer und Trainer. So ist das üblich beim Ringen, selbst nach messerscharf geführten Duellen . Und so ist es auch, wenn ein Duell der Regionalliga Mitteldeutschland zwischen dem RV Thalheim und dem RSK Gelenau über die Matte gegangen ist und die Einheimischen lautstark singen: "Gäln ist kaputt, Gäln ist kaputt..."...