Thalheimer legen wieder los

An diesem Freitag ist Trainingsauftakt beim SV Tanne, tags darauf steht bereits das erste Testspiel an. Die Fans des Vereins müssen sich an mehrere neue Gesichter gewöhnen.

Sommerpause? War da was? Auf den Fußballplätzen der Region wird jedenfalls ab diesem Wochenende schon wieder fleißig gekickt - die Vorbereitung auf die kommende Saison, die Mitte August beginnt, läuft.