Thalheimer Mädchen krönen sich mit Titel

Turnen: Erzgebirgerinnengewinnen Gold beiMannschaftstitelkämpfen

Die Turnerinnen des SV Tanne Thalheim haben sich bei den Mannschaftsbezirksmeisterschaften der Pflichtklassen Gold in der Altersklasse bis 11 Jahre erkämpft. In Frankenberg präsentierten sich Helene Lasch, Helene Dorst, Alice Uhlmann, Lotte Pilz und Kemi Loose fehlerlos und sammelten vor allem am Boden und beim Sprung mit sauber...