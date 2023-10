Thalheimer sichert sich Silber im Jugendcup

Motorradtrial: Scott Sanders landet im Finale auf den Plätzen 2 und 3

Scott Sanders hat in der Deutschen Jugendmeisterschaft der Motorradtrialer die Silbermedaille gewonnen. In der finalen Doppelrunde, die am Wochenende beim MSC Werl in Nordrhein-Westfalen ausgetragen wurde, belegte der 15-Jährige vom MSC Thalheim die Plätze 2 und 3.