Thalheimerinnen beenden Kreisliga-Saison auf Silberrang

Im kleinen Zwönitztalderby bot sich den Kreisliga-Handballerinnen von Tanne Thalheim in ihrem letzten Saisonspiel am Samstag die Chance, noch einen Treppchenplatz zu ergattern. Dies gelang den Tannen bei der zweiten Vertretung des Zwönitzer HSV eindrucksvoll: 27:19 (11:10) hieß es am Ende für die Gäste, die die Spielzeit damit auf dem 2....