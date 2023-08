Thumer bestreiten Testspiel erfolgreich

Die Tischtennisspieler des TTV Thum haben ihr Testspiel gegen die SG Dresdner Bank mit 10:6 für sich entschieden. Das Bezirksklasseteam um Kapitän Timo Freye überzeugte an eigenen Platten gegen die Elbestädter, die in der 2. Bezirksliga und Stadtklasse spielen, bereits in den Doppeln: Köhler/Lesch und Seidel/Sieber gewannen...