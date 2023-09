Thumer starten erfolgreich in Saison

Der TTV Thum hat seinen Saisonauftakt in der Tischtennis-Bezirksklasse, Staffel 4 erfolgreich bestritten. Gegen Aufsteiger SG Handwerk Rabenstein feierten die Erzgebirger am Samstag einen 9:6-Heimsieg. Mit einem 2:1-Auftakt in den Doppeln ging es planmäßig los. Der erste Einzeldurchgang war eine klare Sache für die Hausherren,...