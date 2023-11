Tischtennis: In Stollberg fliegen am Feiertag die kleinen Plastikbälle

Zum mittlerweile 17. Mal richtet der TTV Stollberg am Buß- und Bettag den Pokal des Oberbürgermeisters aus. Mitmachen kann jeder – für Vereinsspieler gibt es allerdings Beschränkungen.

Jedes Jahr am Buß- und Bettag fliegen in Stollberg die kleinen Plastikbälle. Das ist auch an diesem Mittwoch nicht anders. Zum mittlerweile 17. Mal wird dann in der Sporthalle der Grundschule an der Glückaufstraße 29 das Turnier um den Pokal des Oberbürgermeisters ausgetragen. Beginn ist um 9 Uhr.