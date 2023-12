Tischtennis: Lugauer feiern zweiten Saisonsieg

Im letzten Spiel vor der Weihnachtspause hat sich der Aufsteiger gegen Schlusslicht Haiming mit 6:4 durchgesetzt. Der Erfolg hing allerdings am seidenen Faden.

Allzu oft sind die Regionalliga-Tischtennisspieler des TTC Lugau in der Hinrunde nicht als Sieger von der Platte gegangen. Nach dem knappen Auswärtserfolg gleich zum Auftakt in Hettstedt kam am Sonntag im letzten Spiel vor der Weihnachtspause nun der zweite hinzu. Knapp mit 6:4 setzte sich der Aufsteiger zuhause gegen Schlusslicht Haiming durch....