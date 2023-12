Tischtennis wird zum Brettspiel

Zum Jahresende soll bereits zum 14. Mal das Mildenauer Spaßturnier im Tischtennis Aktive und auch Nichtaktive gleichermaßen an die vier Platten in der Ortsturnhalle an der Dorfstraße locken. Denn dort wird am 30.12. ab 18 Uhr die traditionelle Schneidbrettmeisterschaft ausgeschmettert. Die Organisatoren um Spartenleiter Pedro...