Tischtennisasse kämpfen mit ungewöhnlichem Material gegen den Weihnachtsspeck

Klack, klack. Mit gewöhnlichen Schneidbrettchen ging es zur 14. Auflage des Mildenauer Turniers rund. Vorn lag ein Duo, das schon mehrfach Erfolg hatte.

Viele hatten mit dieser Finalpaarung gerechnet und sich diese erhofft. Und so kam es. Nach mehr als acht Stunden schweißtreibendem Turniergeschehen an vier Platten standen sich bei der traditionellen Mildenauer Schneidbrettmeisterschaft Jörg Protzner und Stefan Meiner in der Ortsturnhalle gegenüber - weit nach Mitternacht zum Silvestertag...