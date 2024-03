Titelkampf beginnt so zeitig wie nie

Sprintenduro in Großlöbichau, Klassiker "Rund um Zschopau", Finale in Kempenich: Doch bis in der Internationalen Deutschen Enduro-Meisterschaft die Gewinner feststehen, vergeht viel Zeit. Aktuell liegt der Fokus auf dem Auftakt in Tucheim, der dieses Wochenende verspricht, echt taff zu werden. Durch die Niederschläge steckt...