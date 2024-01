Trainer der Zschopauer Regionalliga-Volleyballer trotz Sieg ratlos

Mit einem Heimsieg gegen Reudnitz haben die VC-Volleyballer Platz 3 in der Regionalliga Ost verteidigt. Zufriedenheit war allerdings nicht zu verspüren.

Dominanz von Anfang an hatte Rico Fritzsch gefordert. „Aber es ist so ziemlich das Gegenteil eingetreten, von dem, was wir uns vorgenommen hatten“, sagt der Trainer des VC Zschopau über das Heimspiel gegen den SSV Reudnitz. Zwar behaupteten die Volleyballer aus der Motorradstadt mit einem 3:1-Sieg letztlich ihren 3. Platz in der Regionalliga...