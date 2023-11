Trainer macht seine Worte wahr

Der FCE als Primus der mitteldeutschen Ringer-Regionalliga hat in Thalheim Federn gelassen. Nun ist er in Gelenau dran. Am Tag der Narren will der gastgebende RSK die Veilchen narren und anschließend zum Kappenball, aber nächste Woche wieder fit sein. Dann steht das dritte Erzgebirgsduell an: Thalheim gegen Gelenau.