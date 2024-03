Trainer setzt auf Talente

Handball, Sachsenliga: Marienberg spielt auswärts

Mit drei Siegen in Folge haben die Handballerinnen des SC Markranstädt II in der Sachsenliga zur Aufholjagd geblasen. Diese will der HSV 1956 Marienberg nun allerdings stoppen. "Von der Tabelle her sind wir Favorit, also wollen wir auch gewinnen", sagt Trainer Chris Tippmann vor dem Auswärtsspiel beim Tabellenneunten....