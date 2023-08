Trainingslager bietet Auer Spielern viel Abwechslung

Handball, 2. Bundesliga: EHV verliert Testspiel gegen Empor Rostock

So ein Trainingslager kann abwechslungsreich sein: Vom Anbaden in der Ostsee über ein Dinner über den Dächern von Rostock bis hin zur Physiotherapie-Einheit mit Vereinspräsidentin Kristin Schirbock: Während der traditionellen Vorbereitungswoche in Warnemünde haben die Zweitliga-Handballer des EHV Aue eine Menge erlebt.