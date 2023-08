Triathlon lockt an den Stausee

Mehrere Formate bietet an diesem Sonnabend der Stausee-Triathlon in Schönheide, der in seiner klassischen Ausführung eine Station im Kampf um den Sachsenpokal ist. "Außer der Reihe" gibt es einen Duathlon für Kinder, den sie im Zuge der Sommer-Tour absolvieren. Erwachsene können sich einem Sondermodus stellen, indem sie zweimal...