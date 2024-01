TTC Annaberg bittet zum Spitzenspiel

Ein Spitzenspiel steht am Samstag beim TTC Annaberg in der Tischtennis-Bezirksklasse an. Der Zweite empfängt ab 16 Uhr den Ersten, den SV Dörnthal-Pockau. Beide Teams trennt nur ein Zähler und die Gastgeber um Kapitän Thomas Goth möchten natürlich vorbeiziehen. Eine Etage höher, in der Bezirksliga, stehen die Spieler des TTSV...