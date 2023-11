Turnier in Prag macht Hoffnung

Nach dem ersten internationalen Turnier seit Corona in Tschechien sind die Sportakrobaten des SAV Grünhain-Schwarzenberg diesen Mittwoch mit 9 Formationen beim Nikolausturnier in Dresden vertreten. In Prag befanden sich unter 217 Akrobaten aus 6 Ländern und 18 Vereinen 4 Formationen des SAV. Geturnt wurde eine Übung aus Balance-...