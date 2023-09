Urgesteine plaudern aus dem Nähkästchen

Die 100-Jahr-Feier ist nicht mehr weit. Umso wertvoller werden Zeitzeugen, die die Fußballgeschichte in Bermsgrün geprägt haben. Bei einem Fest schwelgten zwei Cousins unlängst in Erinnerungen.

Erinnerungen sind unbezahlbar. So ist es in allen Lebenslagen. Auch im Fußball und beim SV Eintracht Bermsgrün. Mit ihren 72 Jahren gehören die Cousins Frieder Schneider und Ronald Krauß zu den Urgesteinen des Sportvereins. "Fußball, Wintersport und Tischtennis - das haben wir in unserer Jugend gemacht", sagt Krauß mit Blick...