Veilchen bewahren bei Verfolger kühlen Kopf

Das erwartet schwere Spiel haben die Landesligafußballerinnen des FC Erzgebirge Aue am Sonntag beim Heidenauer SV erlebt. Dennoch gelang ihnen ein 2:1-Sieg (0:1). "Letztlich haben sich die Gastgeberinnen an uns die Zähne ausgebissen", freute sich FCE-Trainer Alexander Zamzow, muss aber zwei Wermutstropfen verdauen: So gingen zwei...