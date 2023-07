Veilchen empfangen Berlin zum Test

Pünktlich zur Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Australien sind die Landesligakickerinnen des FC Erzgebirge in den Trainingsbetrieb gestartet. Am Dienstag bat Chefcoach Alexander Zamzow seine Damen wieder auf den Kunstrasen im Sport- und Freizeitzentrum am Bahnhof. Er macht nach der Pause kein langes Federlesen: Denn schon...