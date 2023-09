Veilchen genießen Heimvorteil

Die Billardkegler des FC Erzgebirge Aue starten in die Saison. Die erste Mannschaft trifft nach ihrem Aufstieg in die 2. Regionalklasse Westsachsen zuhause auf den Dittersdorfer KBV. Los geht es am Sonnabend ab 13 Uhr in der Auer Neustadt. Die Eurokegler der Veilchen haben an gleicher Stelle einen Tag später Chemnitz zu Gast. (ane)