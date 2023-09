Veilchen verpflichten sogar den alten Kaiser

Schwimmen: Wismutpokal lockt auf den Zeller Berg - 17 Vereine mischen mit

17 Vereine aus 4 Bundesländern schicken am kommenden Wochenende ihre "Goldfische" ins Becken der Auer Schwimmhalle. Auf dem Zeller Berg richtet der FC Erzgebirge Aue am Sonnabend ab 11 Uhr und am Sonntag ab 9 Uhr seinen 18. Wismutpokal aus. "Neben vielen Meldungen aus Sachsen reisen auch der SV Wittenberg aus Sachsen-Anhalt und der...