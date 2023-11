Veilchencoach hadert mit Platzverhältnissen

Fußball, Landesliga: Auer Frauen verlieren in Reichenbrand 0:3 (0:1) - Am Sonntag reist Chemie Leipzig an

Dass dieses Spiel überhaupt angepfiffen wurde, macht Alexander Zamzow stinksauer. Selbst nachdem er darüber schlafen konnte, wirkt er fassungslos. "Das darf nicht sein. Mit Fußball und Fairness hatte das rein gar nichts zu tun", so der Coach der Landesliga-Fußballerinnen des FC Erzgebirge Aue. Dass dieses Spiel überhaupt angepfiffen wurde, macht Alexander Zamzow stinksauer. Selbst nachdem er darüber schlafen konnte, wirkt er fassungslos. "Das darf nicht sein. Mit Fußball und Fairness hatte das rein gar nichts zu tun", so der Coach der Landesliga-Fußballerinnen des FC Erzgebirge Aue.