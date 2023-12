Veilchenringer bleiben das Maß der Dinge in der Regionalliga: Beim Sieg über Werdau erlebt junger Auer ein kurzes Debüt

Nur eine halbe Minute ist Erik Skotarczak am Sonnabend für Aue auf der Matte gewesen. Trotzdem bleibt dem 16-Jährigen der Abend in guter Erinnerung. Sein Team ist dem Aufstieg nahe.

Der Ausgang des Duells war absehbar. Deshalb konnte Erik Skotarczak die Niederlage gegen Pavel Powada einordnen und schnell abhaken. „Gewünscht hätte ich es mir natürlich trotzdem anders“, gestand der 16-Jährige, der in der Ringer-Regionalliga am Sonnabend für den FC Erzgebirge Aue sein Debüt in der ersten Mannschaft gab. Nach nur 30...