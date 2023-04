Verband bereitet Seniorensporttage vor

"Mach mit, bleib fit" lautet das Motto der Gesundheitssportwoche im Erzgebirgskreis, die für September vorbereitet wird. "Sportlicher Höhepunkt soll das Seniorensportfest am 20. September im Kurpark in Thermalbad Wiesenbad sein", so Kreissportbundgeschäftsführer Jörg Hänsel. Die Seniorensportwoche wiederum soll mit einer...