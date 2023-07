Verein bietet spannende Formate

Ausdauersport: Stausee-Triathlon in Schönheide geht am 12. August in mehreren Varianten über die Bühne

Die Starter dürfen gespannt sein: Spannende Formate bietet am 12. August der Stausee-Triathlon in Schönheide. Denn neben einem klassischen Triathlon, der zugleich ein Teil des Sachsenpokals ist, gibt es für die jüngeren Semester einen Duathlon. Das teilt der gastgebende SV Schönheide mit. Die Starter dürfen gespannt sein: Spannende Formate bietet am 12. August der Stausee-Triathlon in Schönheide. Denn neben einem klassischen Triathlon, der zugleich ein Teil des Sachsenpokals ist, gibt es für die jüngeren Semester einen Duathlon. Das teilt der gastgebende SV Schönheide mit.