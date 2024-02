Verein gibt Kurse in Selbstverteidigung

Wie verhalte ich mich richtig, wenn ich bedroht werde? Dazu bietet der Judoclub Antonsthal-Schwarzenberg ab 22. Februar - und zwar immer donnerstags ab 18.45 Uhr - einen Grundkurs in Selbstverteidigung an. Das achtteilige Seminar vermittelt laut Vereinsvize Reinhard Weidauer Tipps zum Verhalten und zu Verteidigungsmöglichkeiten in...