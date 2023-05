Verfolger peilt Derby-Sieg an

Ihren 15. Sieg in Folge peilen am Sonntag die Fußballer des FV Krokusblüte Drebach/Falkenbach an. Um weiter Druck auf den um drei Punkte besseren Spitzenreiter aus Stollberg auszuüben, der zeitgleich gegen Burkhardtsdorf (5.) antritt, soll ein Derby-Sieg gegen den SV Großrückerswalde (8.) her. Leicht wird es allerdings nicht, denn...