VfB Annaberg: Abgang wird zum Zugang

Es ist eine Premiere: Erstmals geht eine Mannschaft aus dem mittleren Erzgebirge in der Fußball-Oberliga an den Start. In der Staffel Süd des Nordostdeutschen Fußballverbandes steht am Sonnabend für den FSV Motor Marienberg der Auftakt an. Prominenter Gegner im Lautengrundstadion ist ab 14 Uhr der VFC Plauen, der rund 15 Jahre...