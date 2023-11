VfB-Junioren machen das Dutzend voll

Ein Dutzend Tore und ein Fünfer: Annabergs D-Junioren-Fußballer haben in der Landesklasse die SG Neukirchen mit 12:3 (6:1) abserviert und den vierten Saisonsieg eingefahren. Die VfB-Jungs, die aktuell mit 12 Punkten auf Platz 6 in der Tabelle rangieren, gingen früh durch Karl Frey (2.) in Führung. Danach wechselten sich Danyl...