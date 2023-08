VfB-Trainer erwartet Reaktion

Während in der Landesklasse die Fußballer aus Annaberg nach ihrer 1:5-Schmach in Thalheim um eine Antwort ringen, steht in der Erzgebirgsliga ein Derby auf dem Plan.

Am Sonntag gastieren die Landesklasse-Kicker des VfB Annaberg 09 beim SV Eiche Reichenbrand. Es ist das Duell der beiden Tabellenkinder, die mit jeweils vielen Gegentoren vergangene Woche leer ausgingen. Denn nachdem die Chemnitzer ihr Auftaktspiel gegen Aufsteiger Stollberg überraschend deutlich mit 2:7 verloren, unterlagen die...