VfB zu Pokalauftakt gegen Oberligisten

Für die erste Runde des Fußball-Sachsenpokals, die am zweiten August-Wochenende ausgetragen wird, haben die Fußballer des VfB Annaberg eine sehr knifflige Aufgabe zugelost bekommen: Oberligist FC Grimma. "Rein sportlich betrachtet werden wir da der klare Außenseiter sein", so VfB-Trainer Tobias Moritz in einer ersten Reaktion....