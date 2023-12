Viel Licht und wenig Schatten in der Halle

Leichtathletik: Nachwuchs des LV 90 überzeugt in Chemnitz und in Dresden

Bei Wettkämpfen in Chemnitz und in Dresden hat eine Reihe von Leichtathleten des LV 90 Erzgebirge die ersten Visitenkarten für die neue Hallensaison in den Jugendaltersklassen abgegeben. Sowohl beim Abendsportfest des LAC als auch beim Jahresabschluss des Dresdner SC ging es dabei aber nicht nur um Formtests, sondern bereits um...