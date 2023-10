Viertelfinalisten gesucht

Fußball, Erzgebirgspokal: Am Dienstag geht es weiter

Bereits in der vergangenen Saison hat Trainer Dominik Heeger gesagt, mit dem FSV Krumhermersdorf um den Aufstieg in die Fußball-Erzgebirgsliga mitspielen zu wollen. Aktuell belegt der Kreisligist nur Rang 5 in der Ost-Staffel, feierte aber am Sonntag mit dem 2:1 im Derby bei Motor Zschopau seinen sechsten Sieg im achten...