Volle Dröhnung auf der Halde

Atemberaubender Motocrosssport mit hochkarätiger internationaler Beteiligung hat am Sonntag mehr als 2000 Zuschauer an die rund 1400 Meter lange Glück-Auf-Strecke an der Lugauer Gottes-Segen-Schacht-Halde gelockt. Insgesamt 95 Motorsportler aus fünf Nationen kämpften bei der 74. Auflage des Lugauer Motocross um Siege und...