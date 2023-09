Volle Kanne auf acht Rollen

Hohes Tempo, heiße Duelle: Die Zuschauer an der Strecke sind beim 2. Drei-Tannen-Citylauf am Samstag auf ihre Kosten gekommen. Ein paar mehr Teilnehmer hätte die Veranstaltung, die Teil des Rollski-Sachsencups ist, allerdings verdient gehabt.

So ganz reiften die Blütenträume nicht. Zwischen 100 und 150 Rollskiläufer sollten am Samstag im Höchsttempo durch die Straßen Thalheims flitzen - das hatte sich der SV Tanne Thalheim als Veranstalter des 2. Drei-Tannen-Laufs auf die Fahnen geschrieben. Am Ende waren es nur 47. "Vielleicht lag es daran, dass es mehrere...