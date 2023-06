Vom Rad an die Meisterschaftsplatte

Die Tischtennisspieler Leon und Lenny Schubert starten am Wochenende bei der Deutschen Meisterschaft in Königstein/Hessen. Die Tannenberger werden unter den rund 190 Aktiven in der Sporthalle des Taunusgymnasiums zwei Tage lang ab 10 Uhr die sächsischen Farben vertreten. "Für uns ist es die erste gemeinsame Teilnahme und für meinen...