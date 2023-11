Von langer Fahrt mit leeren Händen heimgekehrt

Badminton, Sachsenliga: BV Marienberg muss sich auswärts den beiden Spitzenteams geschlagen geben

Zwei Siege hatte der Badmintonverein Marienberg am Wochenende zu bejubeln. Allerdings "nur" in der Bezirksliga, in der sich die BVM-Reserve dank des 6:2 gegen Stollberg-Niederdorf II und des 5:3 gegen Annaberg-Buchholz auf Rang 5 verbessert hat. Steht für die zweite Mannschaft eine ausgeglichene Bilanz von 6:6 Punkten zu Buche, so...