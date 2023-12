Weihnachtsturnen: Pobershauer zeigen ganze Palette ihres Könnens

Zum 18. Mal haben die Turnerinnen des TSV das Publikum in der Adventszeit mit einem bunten Programm verzaubert. Die mehr als 100 Besucher ließen sich auch von den beengten Verhältnissen nicht stören.

Geradezu kuschelig ist es am Mittwoch in der Pobershauer Turnhalle zugegangen. Mehr als 130 Menschen saßen dicht an dicht, um das Weihnachtsturnen des TSV 1872 zu verfolgen, das der Verein mittlerweile seit sieben Jahren auf die Beine stellt. „Trotz der beengten Verhältnisse hat alles geklappt“, freute sich Anne Katrin Schönherr, die die...