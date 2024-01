Wie die Tischtennisspieler aus Eibenstock Nachwuchs an den Platten generieren

Es kostet Mühe, Zeit und Nerven. Doch die Arbeit zahlt sich aus. In der Bergstadt schmettern wieder viele Talente munter drauflos.

Eine gute Nachwuchsarbeit ist in keiner Sportart ein Selbstläufer. Im Gegenteil: Gemeinhin stecken viel Mühe und Aufwand in der Förderung von Talenten. Die Tischtennisspieler des SV Eibenstock haben vor vier Jahren damit begonnen, sich intensiv um mehr Jugendliche an den Platten zu bemühen - mit Erfolg. Der Verein zählt aktuell 27 erwachsene...