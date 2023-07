Wiesa wird zum Pferde-Mekka

Wenn am Samstag der Startschuss für die ersten beiden Disziplinen erfolgt, ist die Arbeit der Verantwortlichen aus der Abteilung Pferdesport des SV Eintracht Wiesa weitgehend getan. Denn erneut und mittlerweile in seiner 45. Auflage geht das Reit- und Springturnier auf der Anlage der Wiesaer über die Bühne. "Wir sind in den...