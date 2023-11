Wikingermusik und Schwibbögen: Wie Olafur Stefansson sein Debüt als Trainer des EHV Aue erlebte

Der ehemalige Weltklassespieler ist im Erzgebirge angekommen – und gleich mal heftig auf dem Boden der Tatsachen gelandet. „Freie Presse“ hat Olafur Stefansson bei seinem ersten Spiel beobachtet.

Weg ist er. Er steht zwar auf dem Parkett der Erzgebirgshalle in Lößnitz, die sich so langsam mit Zuschauern füllt. Aber er hat Kopfhörer in den Ohren, ist abgetaucht. "Da läuft Wikingermusik. Das ist gut für die Konzentration", wird Olafur Stefansson nach dem Spiel dazu sagen. Er wird sich außerdem nicht zu Sagen und Mythen aus Island...