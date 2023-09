Wilde Schlussphase endet mit Remis

Eine starke Moral haben die Kicker des FSV Eintracht Schlema in der 1. Kreisklasse West bewiesen. Beim 3:3 in Lindenau sah es erst nach einem normalen Kreisklasse-Spiel aus, in dem die Gastgeber zur Pause 2:0 führten, bevor die Schlemaer nach einer Stunde zum Anschluss kamen. Nach einem Platzverweis fünf Minuten vor Schluss...