Wintersportler der Region zeigen gute Frühform

Skispringen/Nordische Kombination: Matti Ebell zweimal mit Silber im Deutschlandpokal - Schula nun Dritter

Der große Sommer-Grand-Prix in Oberwiesenthal ist vorüber. Die Zeit für weit fliegen und schnell laufen ist am Fichtelberg aber vorerst nicht abgelaufen. So fand am Wochenende der DSV Jugendcup/Deutschlandpokal im Skispringen und Nordischen Kombination statt, bei dem einige Eliteschüler und Athleten der Region Medaillen sammeln...