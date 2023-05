Wismut peilt Bronzerang an

In ihrem letzten Heimspiel der Bezirksliga-Saison peilen die Handballer der BSG Wismut Aue (4./27:15) einen Sieg an. Sollte der im Nachholspiel gegen die zweite Mannschaft des Oberligisten ZHC Grubenlampe (7./19:23) gelingen, schubsen die Auer noch die USG Chemnitz von Platz 3. Anwurf in der Halle auf dem Zeller Berg ist um 19.30...